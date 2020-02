Roosendaalse dorpen krijgen super snel internet: ‘Wauw, dit is goed nieuws!’

Optocht Eindhoven afgeblazen, Roosendaal beslist eind van de middag

13:48 EINDHOVEN/ROOSENDAAL - De optocht in Lampegat gaat zaterdag niet door. De Stichting Federatie Eindhovens Carnaval (FEC) heeft in gezamenlijk overleg met de gemeente Eindhoven, hulpdiensten en andere betrokken partijen besloten het evenement af te blazen. Roosendaal beslist in de loop van vrijdagmiddag of de optocht door kan gaan.