Roosendaalse Dorieke (25) maakt kans op jaar gratis leven

De non-stopradiozender houdt sinds 27 december een wedstrijd waarbij luisteraars een codewoord moeten sms'en. Elke dag wordt er één sms'er uitgekozen, die op 15 januari tegen de andere achttien kandidaten strijdt om de prijs: een jaar 'gratis leven'.



Oftewel; Sky betaalt voor de winnaar een jaarlang de huur of hypotheek, de energierekening, brandstofkosten, dagelijkse boodschappen en een vakantie. Dorieke, in het dagelijks leven logopediste, is een van de kanshebbers.



Hoe hoorde je dat je was geselecteerd?

,,Ik was aan het werk. Ik zat middenin een behandeling met een kind, toen de telefoon ging. Ik nam voor de zekerheid maar op, want het had een afmelding van een ander kind kunnen zijn. Maar het was Sky Radio, dat ik was geselecteerd. Toen heb ik ze toch maar vriendelijk verzocht om op een ander moment even terug te bellen, haha.''