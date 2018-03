Roosendaalse clubs: 'Waar moeten we heen?'

ROOSENDAAL - Heemkundekring Vrijheijt van Rosendale, Stichting We All Care for You, modelspoorvereniging Post B, Astrid Helpt! of Jeugdhonk Roosendaal. Gemene deler van deze clubs: ze zijn allemaal op zoek naar een ander onderkomen. Vertegenwoordigers van deze verenigingen uitten deze week tijdens de raadsvergadering hun zorgen over de toekomst.

Vijf voor twaalf

Gé Nollen, bestuurslid van de heemkundekring: ,,Wat ons betreft is het vijf voor twaalf. De heemkundekring moet eind dit jaar Mariadal verlaten vanwege de woningbouwplannen voor dit complex, maar we hebben nog steeds geen concreet zicht op een nieuwe accommodatie. Een accommodatie die wat ons betreft geen tijdelijk karakter heeft en ook niet te duur is. We hebben dan wel meer dan achthonderd leden, maar die betalen slechts 20 euro per jaar. Het kan toch niet zo zijn dat zo'n grote club straks op straat staat", aldus Nollen.

Het bestuur van Post B lied eenzelfde geluid horen. De twee verenigingen meldden tijdens hun betoog trouwens dat ze voor de raadsvergadering waren gebeld door wethouder Toine Theunis met de mededeling dat hij het oude pand van het Da Vinci College in het vizier heeft als onderkomen. ,,Binnen twee weken hebben we een gesprek met de wethouder, dus wie weet", aldus Nollen.

Verbaasd

Alle fracties, met uitzondering van Theunis' eigen Roosendaalse Lijst, reageerden zeer verbaasd op de actie van de wethouder (zie kader). Ook de overige clubs die inspraken, vroegen zich af waarom ze niet waren benaderd door de gemeente. ,,Wij helpen minima met allerlei spulletjes. Dagelijks krijgen we zeker twee aanhangers vol spullen binnen voor deze doelgroep. Ik stal het nu in een garagebox en in twee huizen, maar we hebben veel te weinig plek. Onze organisatie groeit als kool, het liefste zouden we naar het oude Aldi-pand aan de Philipslaan gaan, maar daarbij hebben we wel de hulp van de gemeente nodig", aldus Johan Konings van het jeugdhonk.

De Fakkel

Vertegenwoordigers van Astrid Helpt en We all care for you pleitten juist voor een gezamenlijke ruimte aan de Voorstraat 157 (De Fakkel), maar wethouder Theunis liet eerder weten dat deze locatie ook in beeld is voor woningen. Een motie van de VLP om dit pand te behouden voor huisvesting van verenigingen en stichtingen redde het niet. Sterker nog, een raadsmeerderheid wilde niet eens dat de motie in behandeling werd genomen.

,,Het zou zo mooi zijn als organisaties die zich inspannen voor mensen die het moeilijk hebben, bij elkaar gaan zitten. Maar dat geldt ook voor de modelspoorvereniging en de heemkundekring, we versterken elkaar. Ik wil dolgraag voor iedereen koken", aldus Astrid van Buuren van de gelijknamige stichting die zich inzet voor kinderen van minima.

Oplossing

Theunis belooft dat het huisvestingsprobleem voor de zomer is opgelost. ,,De vier gebruikers van Mariadal gaan kijken of ze in het oude Da Vinci terecht kunnen. De vijf gebruikers van het Essent-gebouw (hier komt ook woningbouw, red.) zijn in beeld voor cultuurhuis De Suite en voor de overige organisaties laat ik een inventarisatie maken."