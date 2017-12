Roosendaalse clubs op straat: ze kunnen niet bij De Kring terecht

Daarom is er geen plek voor de vijf theaterverenigingen uit het oude Essentgebouw aan de Kade. Net zo min kunnen de heemkundekring, modelspoorclub en filmclub uit Mariadal er terecht. Het Essentgebouw wordt verkocht en verbouwd tot appartementencomplex. Mariadal wordt verbouwd door de nieuwe eigenaar BVR, tot complex met onder meer woningen en zorgunits. Op beide locaties is er geen plek voor de culturele verenigingen.

Ruimte

Hoewel veruit de meeste activiteiten precies aansluiten bij het Cultuurcluster, kunnen zij ook daar niet terecht. ,,Voor een expositie of voorstelling zijn ze welkom. We hebben echter geen ruimte voor de wekelijkse repetities en ook de volledige collectie van de heemkundekring kunnen we hier niet kwijt'', zegt directeur Jan-Hein Sloesen van De Kring.

,,Wel werken we graag met ze samen, zoals we met de heemkundekring de Hurks-expositie hebben opgezet en Drie Maal Plankenkoorts geeft hier de voorstellingen. Daarvoor hebben we een apart niet-commercieel tarief.''

Krap

Als De Kring groter zou zijn, had Sloesen de clubs willen herbergen. ,,Maar nu CultuurCompaan op 1 januari terugkeert naar ons gebouw, na een periode aan de Bloemenmarkt te hebben gezeten, zitten we zelf erg krap in ons jasje. Mijn eigen kamer wordt een vergaderruimte en we richten de werkplekken flexibel in, waardoor we ook in theatercafé Over de Tong en elders gaan werken.''

Overleg