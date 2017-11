Roosendaalse clubs moeten weg uit Mariadal

,,We hebben in Mariadal ruimte gereserveerd voor cultuur, maar dan in de kapel, voor bijvoorbeeld uitvoeringen. Samen met de gemeente zullen we naar andere huisvesting moeten kijken voor deze clubs'', zegt hoofd Vastgoedontwikkeling Theo Klijn van BVR. Hij verwacht dat het nog wel anderhalf jaar duurt voor het zo ver is. ,,Voor het bestemmingsplan alleen is naar verwachting al een jaar nodig.''

Noodklok

Klijn verwacht dat BVR de clubs niet kan helpen, al kijkt hij wel mee. ,,Wij hebben natuurlijk een commerciële pet op. Het is de vraag of de verenigingen de commerciële huurprijzen kunnen betalen. Als we iets beschikbaar hebben, dan zal dat iets tijdelijks zijn, bijvoorbeeld in een pand dat we later gaan verbouwen.'' Klijn gaat binnenkort met de verenigingen in overleg.

De voorzitters van de drie verenigingen luiden de noodklok. ,,Waar vinden wij een ruimte die zo groot is?'', zegt Luc Zwegers van de modelspoorvereniging. ,,Alles van ons moet blijven staan, we kunnen ons werk na een clubavond niet in kasten opbergen. En dus kunnen we niet overal terecht.''

Volledig scherm Plannen voor Mariadal in Roosendaal © wUrck architectuur stedenbouw landschap en Bedaux de Brouwer Architecten Zwegers is al op zoek naar een alternatieve huisvesting. ,,Het liefst zitten we in het stationsgebouw. De zolder daar is nooit gebruikt, behalve tijdens de oorlog. Maar we vrezen hoge huurpenningen van de NS.''



Bij de heemkundekring staat huisvesting al twee jaar op de agenda van elke vergadering. ,,We huren 241 vierkante meter, voor 500 euro per maand. We hebben al rondgekeken, maar het is te duur of te klein voor ons'', zegt voorzitter René Konings van De Vrijheijt Van Rosendale.

Ook de voorzitter van ESRA vreest het vertrek van zijn club uit Mariadal. ,,Toch doen we niks tot we weten hoe het zit", zegt Ruud Scheidel die met zijn club 80 vierkante meter in gebruik heeft als filmzaal. ,,Misschien is het beter als we met zijn drieën gaan zoeken'', is de mening van Scheidel.

Fijne samenwerking

Hij hoopte dat niet BVR, maar de samenwerking van Nico de Bont, BPD Ontwikkeling, Boei en Hazenberg Mariadal mocht kopen en ontwikkelen. ,,Omdat Boei wonen met cultuur wilde mengen.

Ook de modelspoorgroep hoopte op Boei. ,,Met Boei hebben we eerder fijn samengewerkt bij de verplaatsing van Seinhuis B en het onderhoud van de grote Lokloods'', zegt voorzitter Zwegers.