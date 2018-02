Roosendaalse CDA en D66 lijnrecht tegenover elkaar over coffeeshops

ROOSENDAAL - Moet Roosendaal coffeeshops weer toestaan om de overlast uit straathandel in te dammen? D66-fractievoorzitter Alex Raggers vindt van wel, zijn CDA-opponent Robert Breedveld is mordicus tegen. De lokale politici troffen elkaar zondagavond in de bus van het debatprogramma Kwesties, te horen op NPO1 .

Prestentator Rob Oudkerk bracht niet alleen de twee fractievoorzitters in stelling, hij had voor zijn radioprogramma ook Marie-Jean van Ginneken en de Goese coffeeshophouder Tolga Sen gevraagd mee te discussiëren over de mogelijke heropening van coffeeshops.

Marie-Jean heeft een zoon van dertig. Hij is al zestien jaar verslaafd, heeft alles gebruikt wat God verboden heeft. ,,Moeilijk of makkelijk, hij komt toch wel aan zijn spul. In de coffeeshops via een achterdeurtje of op straat.'' In de wijk Langdonk, waar ze woont en waar ook de NPO1-bus zondagavond stond, voelt ze zich 's avonds op straat niet veilig. ,,Ze dealen in speeltuintjes en alleen al in deze wijk zijn de afgelopen tijd vier tot vijf wietplantages opgerold. Roosendaal: reguleer het. Zelfs een kleine plaats als Etten-Leur heeft een coffeeshop.''

Volledig scherm Robert Breedveld fel gekant tegen hernieuwde coffeeshops in zijn stad. © collectie breedveld

Raggers en coffeeshophouder Sen denken een groot deel van de problematiek te kunnen oplossen met gecontroleerde wietteelt op een veilige plek, waar ook sociale controle is. De Goese ondernemer betoogt dat de markt veranderde in de tien jaar dat zijn branche taboe was in Roosendaal.

,,Tijden veranderen. Coffeeshopeigenaren leven in een glazen huis. Zij gaan echt geen hard drugs verkopen.'' En al die buitenlandse drugstoeristen, wil Oudkerk weten. ,,Ons gedoogbeleid liep lang voor op de rest van Europa, nu zijn de rollen omgekeerd en kun je in Antwerpen makkelijker en beter aan wiet en hasj komen dan hier.''

Robert Breedveld wil er allemaal niet van weten. ,,Als overheid erken je feitelijk dat softdrugs normaal is. In een joint zit drie keer meer teer dan in een sigaret. Moeten wij dat stimuleren met coffeeshops. Tot 2009 hadden we hier miljoenen drugstoeristen per jaar. Die zorgden voor veel overlast.''

Overlast die met het illegale circuit niet verdwenen is. Straathandel, die Breedveld te vuur en te zwaard wil bestrijden. ,,We moeten drugsdealers continu lastig vallen. Kapot patrouilleren. Ja, meer blauw op straat.''

Oudkerk concludeert na afloop dat discussiëren over het Cannabis-beleid in een kwart eeuw tijd niet wezenlijk veranderd is. ,,In 1994 had ik als Kamerlid drugsbeleid in mijn portefeuille. Kwamen exact dezelfde standpunten boven tafel.''