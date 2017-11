Roosendaalse cafés Kadeplein en CREDO-gebied mogen niet meer open tot 4.00 uur

,,In deze gebieden is er niet één horecagelegenheid waar de sluitingstijd is verruimd. We doen op dat gebied niemand tekort'', zei burgemeester Jacques Niederer donderdagavond tegen de gemeenteraad, die achter de wijziging staat. Alleen het compacte centrum blijft over als locatie waar cafés en eetgelegenheden kunnen aanvragen om tot 4.00 uur open te mogen blijven.

Balans

Dat ze daar toestemming voor krijgen, is voor Niederer geen vanzelfsprekendheid. ,,We moeten zorgen voor de goede balans tussen levendigheid en leefbaarheid. Als we de verlenging niet toestaan, moeten we dat goed motiveren.'' Alle andere horeca moet om 2.00 uur sluiten, behalve tijdens de nieuwjaarsnacht en met carnaval. Dat het Kadegebied niet langer in het 'verruimde' gebied zit, komt omdat wonen daar een belangrijkere functie krijgt. Zo is de kantoortoren van de douane een appartementencomplex geworden en komen er veel woningen bij in het plan Stadsoevers.

De wijziging van de regels van de sluitingstijden zijn onderdeel van een nieuwe APV. Daarin zit ook een hoofdstuk over prostitutie. De inhoud daarvan loopt in de pas met het vergunningenstelsel dat in heel Nederland wordt ingevoerd. Niederer laat weten geen voorstander te zijn van een uitsterfbeleid van de al bestaande seksinrichtingen. ,,Met een vergunningenstelsel houden we beter zicht op de prostitutie in onze gemeente. Bij verlaging van het aantal seksbedrijven bestaat het risico dat prostitutie in de illegaliteit terechtkomt.''