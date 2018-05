Roosendaalse cadeau 'Benkske' komt op Tongerloplein

Bergen op Zoom lukt het niet, maar in Roosendaal draait niet-commer­ciële speeltuin De Kade als een tierelier

8:00 BERGEN OP ZOOM - Wat in Bergen op Zoom na amper 10 jaar dreigt te klappen, draait in Roosendaal al 67 jaar: een laagdrempelige speeltuin waar kinderen én volwassenen voor slechts 0,80 eurocent naar binnen mogen. ,,We draaien als een tierelier, het wordt steeds drukker'', meldt voorzitter Kees UijtdeHaag namens de stichting van speeltuin De Kade in de Roosendaalse wijk Westrand.