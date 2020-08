Roosendaalse brouwerijen slaan handen ineen en presenteren lockdown-bier Bockdown

ROOSENDAAL - Zacht, licht gekruid en met een alcoholpercentage van 8,4 procent. Dat is Bockdown, het eerste zogeheten collab-bier van Roosendaal: een speciaalbier dat ontstaan is uit de samenwerking van verschillende Roosendaalse bierbrouwerijen.

Bockdown wordt gepresenteerd op zaterdag 3 oktober, de dag waarop het Roosendaals Bockbierfestival gehouden moet worden.

En zo’n biertje is een primeur, weet Martijn van Turnhout van de organisatie van dat bierfestival: ,,We zoeken ieder jaar naar een leuk idee voor ons festival. Dit jaar kwamen we er eigenlijk achter dat zo'n collab-bier in Roosendaal nog ontbrak, dus hebben we besloten daar op in te zetten.’’

Blijvertje?

De organisatie van het Roosendaals Bockbierfestival benaderden vervolgens vier Roosendaalse brouwerijen: AAA Brouwerij, Laveloos, De Parelhoen en Hart4Bier en zo ontstond Bockdown, een knipoog naar de lockdown. Van Turnhout: ,,We hebben voor ons festival een beperkte oplage gebrouwen van een paar honderd flesjes. Of Bockdown een blijvertje is? Wie weet, ik denk wel dat als het aanslaat we dit wel vaker kunnen gaan doen.’’

Festival

Maar het Roosendaals Bockbierfestival op 3 oktober biedt naast Bockdown nog zo'n vijftig bieren aan om te proeven. Dat gebeurt in zes verschillende cafés in de binnenstad. Die zijn voorzien van corona-proof buitenbars en er is muziek aanwezig.

Op die dag kunnen bierliefhebbers bij café Ergens Anders vanaf 14.00 uur munten, bierglazen en het festivalboekjes aanschaffen. Proefglas en boekje kosten 7,50 euro. Munten worden voor twee euro per stuk verkocht.

Op de site www.roosendaalsbockbierfestival.nl kunnen die dingen nu al met korting besteld worden. Mocht het festival alsnog geannuleerd worden, krijgt iedereen zijn of haar geld terug.