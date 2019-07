Roosendaalse bouwclubs vrezen financiële strop door nieuwe milieustraat: ‘Inleveren kost straks honderden euro's’

Officier eist tweeënhalf jaar cel tegen Sprunde­laar: ‘Hij zit gewoon dik in de handel’

9 juli SPRUNDEL/ETTEN-LEUR/BREDA - Eigenlijk was het dinsdag zoals zo vaak in de rechtbank in Breda. De verdachte, dit keer de 30-jarige J.M. uit Sprundel, zei dat hij er allemaal niet zo veel van wist. Volgens officier van justitie Karlijn Gimbrère zat hij er echter ‘dik in’. In de drugshandel. Ze eiste tweeënhalf jaar cel.