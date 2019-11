Roosendaalse bodybuilder Caspar Ham wint gouden plak op grootste competitie in natural bodybuilden

Bodewoning in het Emile van Loonpark in Roosendaal is eindelijk verkocht: ‘Weer een rotte plek minder’

6:00 ROOSENDAAL - De voormalige bodewoning in het Emile van Loonpark in Roosendaal is eindelijk definitief verkocht. De nieuwe eigenaar - de Roosendaalse investeringsmaatschappij Mirsa Investments - is tevens eigenaar van de naastgelegen verloederde panden Vughtstraat 15 en 15c.