Roosendaalse binnenstad krijgt wifi, maar niet van harte

Die partijen zetten grote vraagtekens bij het plan. Zo vreest D66 voor de privacy van de gebruikers van dat gratis wifi-netwerk, twijfelt de VLP aan het draagvlak onder bezoekers en vindt de Nieuwe Democraten de totale investering van 1,8 miljoen euro veel en veel te hoog. ,,Hier gaan we spijt van krijgen, we maken hiermee een hele grote fout.''

Ondernemers

Wethouder Cees Lok wil niets van die kritiek weten. Hij schermt juist met de steun van het bestuur van winkeliersorganisatie Collectief Roosendaal. ,,En het zou heel erg zijn als we nu al die ondernemers in de kou laten staan.'' Daarnaast moet het wifi-netwerk volgens hem niet gezien worden als een manier om te internetten. ,,Het is vooral van belang om informatie op te halen en op basis van locatie service te bieden.'' En als het gaat over de financiering wijst hij vooral naar de provincie, die het leeuwendeel van de kosten voor de rekening neemt. ,,Ondernemers dragen ook bij, wij dragen maar een klein deel van de investering.''

Bij de VLP heerst echter grote twijfel over het draagvlak onder de ondernemers. Dat baseert raadslid John Hertogh op basis van eigen onderzoek. Die zegt 56 winkeliers in De Roselaar benaderd te hebben met de vraag of zij bereid zijn te investeren in dit nieuwe netwerk. ,,Zeven positief en 49 negatief'', was de uitkomst. ,,Die ondernemers zijn blij met hun eigen netwerk.'' Lok leest die getallen anders: ,,Nou, en zo'n goed netwerk komt straks overal.''