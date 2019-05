Roosendaalse binnenstad krijgt begin 2020 gratis wifi

Wethouder Cees Lok (VVD) verwacht dit jaar de opdracht te kunnen verstrekken voor de aanleg van wifi-voorzieningen.

Dat blijkt uit een briefwisseling tussen Evelien van der Start en Martijn Verbeek van de VLP-fractie en de wethouder. De twee VLP’ers herinneren wethouder Lok (VVD) eraan dat de gemeenteraad vorig jaar een voorstel heeft aangenomen om het centrum te voorzien van gratis wifi. Andere steden in Nederland zijn Roosendaal daarin voorgegaan. Maar niet zonder problemen.

In de cloud

Zo is de wifi in de binnenstad van Tilburg eerder deze maand plat gelegd omdat de privacyregels niet werden nageleefd. De eigen wifi-omgeving voldeed in Tilburg wèl aan de Europese privacy-wetgeving, maar de opslag van gegevens in ‘de cloud’ níet. Het zogenoemde mac-adres van een mobiele telefoon wordt gezien als een herleidbaar persoonsgegeven. En dat werd opgeslagen. Tilburg onderzoekt nu op welke manier het aantal bezoekers aan de binnenstad kan worden geteld, zonder de regels met voeten te treden.

Volledig scherm Wifi-tracking in de binnenstad van Enschede. Op kleine stickers werd het publiek gewaarschuwd. © Wilco Louwes

In Enschede worden bezoekers van de binnen al een half jaar niet meer door het wifi-netwerk gevolgd. Elke mobiele telefoon zendt een signaal en op negen locaties in het centrum van Enschede werden die signalen opgevangen. Maar de Autoriteit Persoonsgegevens laat weten dat het meten van bezoekersstromen slechts in uitzonderlijke gevallen is toegestaan.

,,De situatie in Tilburg en Enschede is anders dan in Roosendaal", zegt wethouder Cees Lok. ,,In Tilburg bijvoorbeeld zijn door de internetprovider de gegevens van de mensen, die gebruik hebben gemaakt van het Wifi-netwerk, te lang bewaard.” Dat zal in Roosendaal niet het geval zijn.

Roospas

Volgens Lok is het netwerk in de Roosendaalse binnenstad alleen maar bedoeld als infrastructuur. ,,De bezoeker kan in de binnenstad gebruikmaken van Location Based Services, als hij of zij dat wenst.” Daarmee bedoelt Lok dat bijvoorbeeld een bezoeker op de Markt een melding zou kunnen krijgen van een gratis tweede bakje koffie bij Chagall terwijl hij op de Nieuwe Markt wordt gewezen op de aanbiedingen van Expert Roosendaal.