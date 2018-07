Roosendaalse bijthond Ziva mag terug naar baas

Vijf vragen over die vervelende blauwalg hier in de regio

7:30 ROOSENDAAL - De voorspelde explosie van blauwalg lijkt nog even op zich te laten wachten, maar zijn de hinderlijke bacteriën al op verschillende plaatsen in West-Brabant vastgesteld. Zo zijn deze week waarschuwingsborden geplaatst in het Emile van Loonpark in Roosendaal.