Roosendaalse bijthond Ziva mag niet dood, hij is niet meer gevaarlijk

Ziva beet op 14 september in het parkje bij de Freesiaberg in Roosendaal een elfjarig kind meerdere malen. De hond liep los in een park waar dat niet is toegestaan. De eigenaar van Ziva heeft gezegd dat hij niet had gezien dat de hond beet en dat het jochie gewond was. De jongen zelf stelde dat de man dat wel moet hebben gezien.