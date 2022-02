Roosendaalse architect Jacques Hurks keert terug in de vernieuwde Josephwijk: ‘Maar in modern jasje’

Eis: 12 jaar cel tegen Roger P. in zaak martelcon­tai­ner Wouwse Plantage

WOUWSE PLANTAGE / AMSTERDAM (ANP) - In de zaak rond de zogeheten martelcontainer in Wouwse Plantage heeft het Openbaar Ministerie maandag in de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp celstraffen geëist tot twaalf jaar. De hoogste eis was voor hoofdverdachte Roger P. (50), volgens het OM “de onbetwiste leider” van de even bizarre als griezelige criminele onderneming.

