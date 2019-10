Roosendaalse ambtenaren worstelen met vleermuizen

Roosendaal­se rapper Redouan Taha rapt bij viering 75 jaar bevrijding: ‘Blij dat we vrijheid hebben!’

16:19 ROOSENDAAL - Hij is bekend van onder andere The Voice Kids. Hij maakt zijn eigen rapnummers en woensdag mocht de 16-jarige leerling van de Norbertus-Gertrudis Mavo rappen over de bevrijding van Roosendaal. ,,Best spannend want dit is allemaal officieel".