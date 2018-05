Roosendaalse afscheidslocatie De Vier Jaargetijden in de race voor interieurprijs

Bestuurder vlucht voor politie in Roosendaal, maar raakt buiten adem en wordt aangehou­den

13:34 ROOSENDAAL – Een 29-jarige Roosendaler is maandagavond rond 18.00 uur in de Raadhuisstraat in zijn woonplaats aangehouden. Na een korte achtervolging in de auto, reed de man zich klem en vluchtte hij te voet verder. Toen hij buiten adem raakte, kon hij worden aangehouden.