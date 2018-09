Roosendaals Treffen zondag afgelast

longread Statushou­ders en werkgevers samen aan de wandel in Roosendaal: 'Zo heb je veel eerder een klik met elkaar'

14:00 ROOSENDAAL - Daar sta je dan als werkzoekende Eritreeërs en Syriërs tegenover het standbeeld van de Tullepetaon op de Roosendaalse Markt. Wat Azad Yousef (28) in hemelsnaam moet met een aangeklede parelhoen? ,,Het is voor statushouders goed om te weten hoe bedrijven en gemeenten in West-Brabant omgaan met carnaval. Dat dus veel mensen vrij zijn'', lacht Fleur Vissers van uitkeringsorganisatie UWV in Breda.