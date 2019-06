Roosendaals Toneel begint met jeugdafdeling

Het initiatief komt van Cocky van Meer, dramaspecialist en lid van het Roosendaals Toneel. ,,Op gebied van zuiver toneel bestaat voor de jeugd een leemte. Kinderen kunnen wel aan de slag in het musicalgebeuren. Maar als je niet van zingen en dansen houdt maar wel van toneelspelen, is het moeilijker.''

Van Meer was ruim 40 jaar leerkracht op een basisschool. ,,In deze tijd volgde ik een opleiding tot dramaspecialist. Ik gaf in mijn klassen altijd dramalessen en ontdekte dat kinderen door samen oefenen voor een toneelstuk goed leerden samenwerken, meer zelfvertrouwen kregen op het gebied van presentatie en verantwoordelijkheidsgevoel kregen. Door oefeningen leerden kinderen ook om andere mensen beter te accepteren.''

‘Kinderen moeten echt kinderen spelen’

Van Meer legt uit dat de jeugdafdeling van Roosendaals Toneel, die in september begint, zich richt op basisschoolkinderen van 9 tot en met 12 jaar en op de groep 12 tot en met 16 jaar: ,,De leeftijd is niet bindend, het belangrijkste is dat iemand in een groep past. We zoeken toneelstukken die aansluiten bij de belevingswereld van de groep. Kinderen moeten echt kinderen spelen, niet in de huid van een volwassenen kruipen. Voor de jongste groep worden het luchtiger stukken, voor de oudere groep waarschijnlijk meer spannend toneel.''