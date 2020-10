Roosendaals tintje aan grootste Nederlandse hit van 2020: ‘Het was de laatste plaat waarop je los kon gaan’

Want het nummer werd opgenomen in de studio aan de Burgerhoutsestraat van Sonic Solutions, dat de carnavalshit met het Spaanse tintje in opdracht produceerde. Het voltallige productieteam - Joris van Dijk, Michel Clerx en Jarek Mathijssen - is Roosendaals. Bovendien verzorgde Roosendaler Jorge Nieuwenhuis het gitaarwerk op de plaat.

‘Dubbel gevoel’

De moderne versie was vooral rond carnaval niet uit de kroegen weg te denken. ,,Het is een beetje de laatste feestplaat van dit jaar, voordat het licht in de kroegen uitging”, zegt Van Dijk. ,,Dat is een beetje dubbel, want misschien was 'ie zonder maatregelen nog wel vaker gedraaid. Maar we horen nu ook veel dat mensen ‘m juist aanvragen op de radio, omdat het ze terug doet denken aan toen ze voor het laatst lekker los konden gaan.”