Roosendaals talent Julia Schutten (19): ’Ik zing altijd met overtuiging’

ROOSENDAAL - In het Roosendaals jubileumjaar bleek dat de stad veel talenten heeft. In voorstellingen, in onder anderen de feestweek en het Spektakel, stonden een hoop plaatselijke sterren te stralen. We stellen er de komende weken een paar voor.

Lees ook PREMIUM Aantrekkelijk totaaltheater bij Kijk ons... Roosendaal 750 jaar Lees meer

Aflevering 1: Julia Schutten

Tijdens het spektakel ‘’Kijk ons...Roosendaal viel je erg op. Je zong drie avonden twee nummers voor een volle Markt. Heb je daar veel reacties op gehad?

Volledig scherm Julia Schutten tijdens Spektakel 750 jaar Roosendaal, laatste optreden KIJK ons......Roosendaal Foto Timo Reisiger © Timo Reisiger ,,Ik heb echt ontzettend veel reacties gehad, het leek wel of heel Roosendaal het gezien had. Mijn telefoon zat na de optredens helemaal vol met reacties. Iedereen die ik sprak was heel enthousiast. Eerlijk gezegd moet ik zelf ook zeggen dat het ontzettend goed klonk. We hadden veel gerepeteerd. Wanneer je met zo'n groot orkest en koor op een enorm podium staat en het geluid en de beelden waren zo goed die avonden, ik stond zelf verbaasd. Maar ik was ook aan het genieten.”

Heb je achteraf de beelden gezien van je optreden tijdens het spektakel? Je zingt wel heel intens he?

,,Ja, ik zing inderdaad altijd met overtuiging. En dat kan je inderdaad goed zien aan mijn gezicht wanneer ik zing. Daar komt nog bij dat het ook twee knalnummers waren die ik zong. Overigens vind ik wel dat je naar een hoogtepunt hoort toe te werken in dit soort nummers. Er moet wel een bepaalde balans zitten in een ballade. Het is zeker niet de bedoeling dat je het hele nummer voluit staat te zingen.”

Wat is er zo bijzonder aan om met een echte band te spelen op een zo'n podium?

,,Nu wil ik niet verwend klinken, maar ik wil eigenlijk niet meer zonder live band optreden. Het werkt zoveel fijner met echte artiesten naast je. Het resultaat is echt beter. Meestal vinden mensen de zangers het belangrijkste, omdat we meestal vooraan staan, maar ik vind dat ik maar een klein onderdeeltje uit maak van het hele optreden. Op het moment treed ik veel op met een vriend, gitarist Dominggus Pfaff. We hebben een goede klik samen en dan is het zoveel leuker als dat je iemand anders op een podium staat in plaats van een geluidsband.”

Je schreef mee aan een van de nummers tijdens het spektakel. Hoe ging dat in zijn werk?

Het eerste nummer dat ik tijdens het spektakel zong, On the Road, heb ik samen met Co Vergouwen geschreven. Vergouwen heeft de melodie en muziek gedaan. De tekst mocht ik doen. Ik ben zelf op het moment veel nummers zelf aan het schrijven. Het conservatorium, waar ik dit jaar ben begonnen met de studie, verwacht dat je uiteindelijk zelf je nummers gaat schrijven. Geweldig dat ik op zo'n podium gelijk een eigen nummer had. En daarna kon ik gelijk nog een keer knallen met Girl on Fire van Alicia Keys. Met de Top 2000 in Roosendaal had ik al naam gemaakt, maar voor zoveel mensen op de Markt was heel bijzonder.”

Alicia Keys is dat een van je voorbeelden? Naar wat voor muziek luister je?

,,Ik luister naar heel veel muziek, tegenwoordig veel voor mijn studie om nummers te leren schrijven. Waar halen andere artiesten hun inspiratie vandaan en op wat voor manier gebruiken ze in hun muziek. Beyonce en de Eagles vind ik bijvoorbeeld heel goed. Via het conservatorium had ik een workshop met Sabrina Starke in Rotterdam. Sabrina is in Nederland zo'n goede zangeres en daar leer ik dan ontzettend veel van. Niet alleen over zingen, maar ook hoe je bijvoorbeeld een nummer begint te componeren.”

Hoe vaak ben je tegenwoordig aan het optreden?

,,Per maand treed ik op het moment ongeveer vier keer op. Met school zijn er veel optredens in de buurt van Rotterdam. Het conservatorium heeft een eigen band, waar ik deel van uit maak. Op de HAVO traden we ook al vaak op met de band van het Gertrudiscollege. Ik heb regelmatig optredens op feesten of in restaurants. Maar wel met echte begeleiders en niet alleen met muziek op een bandje.“

Wat wil je later met je opleiding op het conservatorium gaan doen?

,,Ik hoop dat ik van mijn hobby echt mijn werk kan maken, ik wil graag professioneel zangeres worden. En dan natuurlijk met mijn eigen nummers een plaat maken en nog veel meer optreden.”

Veel artiesten proberen bekend te worden met televisie-programma’s als ‘The Voice’ of ‘X-Factor’. Denk je erover om aan zo'n programma mee te doen?

,,Eerlijk gezegd zit ik daar niet op te wachten. Van vrienden die hebben meegedaan aan dat soort verkiezingen heb ik er veel over gehoord. Als ik gevraagd word, dan zal ik er goed over nadenken maar ik zal mezelf niet snel opgeven. Ik wil eerst de opleiding van het conservatorium afmaken en dan zien we wel. Hopelijk zijn mijn nummers dan zo goed, dat ik die programma's niet meer nodig heb.”

Julia Schutten Geboren 22 september 1999 te Roosendaal Woont in Roosendaal bij haar ouders en broer Studie: Eerstejaars op Conservatorium in Rotterdam, na de havo op het Gertrudiscollege Werk: weekend baantje bij Fratino in Roosendaal Hobby’s: muziek en optreden met band Volledig scherm Julia Schutten tijdens Spektakel 750 jaar Roosendaal, Foto Timo Reisiger © Timo Reisiger