Roosendaals Sportgala in sportomgeving moet voor nieuw elan zorgen

ROOSENDAAL - In een echte sportomgeving en met een wat bruisender invulling dan voorheen: het Roosendaalse Sportgala beleefde gisteren een vuurdoop in het Talentencentrum van Aleco. Triatleet Erik-Simon Strijk werd er Sportman van het jaar, bokser Chelsey Heijnen Sportvrouw van 2019 en de hockeysters van De Pelikaan 1 de Sportploeg. Pim van der Male (atletiek) en Jasmijn Slui (dans) werden benoemd tot Talenten van het Jaar.

Niet meer in Schouwburg De Kring, maar op sportpark Vierhoven. Op initiatief van Koen Konings van Aleco. ,,Niets ten nadele van de schouwburg, maar hier ruik en voel je sport”, legt hij uit. ,,Bovendien was het Sportgala al een jaar of vijf precies hetzelfde. Het mocht wat worden opgefrist.” En dus werd de gymzaal omgeturnd, werd het Sportgala live gestreamd bij de bar en konden kinderen tot een jaar of 15 zich laven aan diverse spellen her en der. ,,Het was voor hen toch altijd een lange zit, het duurt al gauw twee uur. Het mocht allemaal wat losser, wat toegankelijker. Als je nu zin hebt in een drankje, kan dat nu wat makkelijker.”

Sportstad Roosendaal

Scheidend Sportgala-voorzitter Robert Schuurman toont zich in zijn nopjes, zeker met sportstad Roosendaal. ,,Er is zoveel talent hier en dus zoveel keuze”, legt hij uit. Goed, het kostte her en der ook wat moeite. De verkiezing van De Pelikaan 1 stond niet zozeer ter discussie, maar de dansers van concurrent Dynamo Dansers sleepten in 2019 de ene na de andere medaille in de wacht. ,,Ja, dat is ook een lastige keuze. Maar Nederland is een hockeyland en dansen een relatief kleine sport. Dat is bijvoorbeeld een afweging, maar dat neemt niet weg dat de dansers het echt erg goed doen.”

Dat er veel talent is, heeft voor het Sportgala ook een soort keerzijde: die van mensen teleurstellen. ,,Alle genomineerden individueel zijn Nederlands kampioen geworden. Het zijn Roosendalers die het zo goed doen in Nederland. En er is ook weer erg veel aanstormend talent.”

Voor de prijsuitreiking kregen 140 Roosendaalse sporters nog een medaille omgehangen door wethouder René van Ginderen. Zij wonnen het afgelopen allen een medaille op provinciaal of landelijk niveau.