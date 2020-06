Roosendaals protest: 'Meer standplaatsen voor woonwagens’

Waar lang geleden het kampje Vierhoeven was, staan ze nu met wat oude caravans een koelkast en een draaiorgeltje op het asfalt van een parkeerterrein naast het gelijknamige sportpark. Zeker in deze rustige coronatijd heeft daar niemand last van. ,,We wilden met onze actie de horecasfeer in het centrum niet verpesten.”