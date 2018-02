Roosendaals plan voor smart city stuit op veel bezwaren

ROOSENDAAL - In de gemeenteraad bestaan grote twijfels over het plan om van Roosendaal een smart city te maken. Wethouder Lok wil als onderdeel daarvan ruim vier ton vrijmaken voor de aanleg van wifi in de binnenstad en de lancering van een 'loyalty-systeem'.

D66-voorman Alex Raggers vroeg zich hardop af wie er nog zit te wachten op een wifi-netwerk in de binnenstad. ,,In 2009 was dat nieuw en innovatief. Tegenwoordig heeft bijna iedereen een smartphone met een prima 4G-netwerk, dat vaak al sneller en bovendien veiliger is.''

De aanleg van het wifi-netwerk is op een kleine drie ton begroot, jaarlijks komt daar nog 80 duizend euro bij aan onderhoud. Raggers: ,,Waarom zou je daar zo veel geld aan uitgeven als de wifi pas in 2019 klaar is? Tegen die tijd is er misschien al 5G.''

Databundels

Lok verdedigde zijn voorstel met het argument dat wifi in grote steden vaak wordt ingezet voor crowd-control. Wie verbonden is met de wifi, geeft immers continu zijn locatie door. Dat gebeurt volgens Lok wel volledig anoniem. ,,We kunnen straks precies zien hoe de publieksstromen lopen, dat is waardevolle informatie.'' Volgens Lok gebruiken vooral jongeren graag wifi, omdat die vaak niet over grote databundels beschikken. ,,En dat is juist de groep die we naar onze binnenstad willen trekken! Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst.''

Kritiek

Niet alleen de wifi stuitte op weerstand. De loyalty-pas, waarmee mensen die in Roosendaal winkelen korting opbouwen, kreeg ook de nodige kritiek te verduren.

Wat Ton Schijvenaars (Nieuwe Democraten) betreft, moet Lok zelfs helemaal terug naar de tekentafel voordat de raad een goed besluit over zijn voorstel kan nemen. Volgens hem is het hele plan nog veel te vaag. ,,Ik heb in mijn tijd als raadslid veel gezien, maar van dit voorstel snap ik werkelijk niets'', begon hij. ,,Er staat heel veel in en tegelijk ook helemaal niets. We hebben nog geen idee wat dit gaat opleveren. Als je zoveel gemeenschapsgeld uitgeeft, moet je dat echt concreter uitleggen.''

Cynisme

Ook de SP viel over vaag taalgebruik in het voorstel. Lok kreeg wel steun van het CDA, dat de kritiek afdeed als 'cynisme in plaats van in kansen denken'. Lok blijft erbij dat zijn voorstel innovatief is. ,,Zo'n systeem heeft echt nog niemand. In Zeeland en België lopen ze straks allemaal met onze loyaltypas.''

Nieuwsapp

