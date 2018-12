‘Roosendaals’ plan voor politiek verlof voor militairen krijgt steun uit de regio

Verlof

Raggers’ wil dat het voortaan voor militairen in gemeenteraden mogelijk wordt om ‘politiek verlof’ te krijgen, waarbij tijdelijk afstand van de zetel kan worden gedaan tot de persoon in kwestie terug is. Dat is in de huidige Kieswet alleen mogelijk in het geval van zwangerschap of ziekte. Aanleiding voor dat plan is Raggers’ eigen situatie. Raggers werkt als luitenant-kolonel bij Defensie en vertrekt begin volgend jaar voor een VN-missie naar de Golan-hoogte. Omdat het volgens de wet nu niet mogelijk is om in dergelijke gevallen die zetel tijdelijk over te dragen, moest Raggers kiezen: zijn plek in de Roosendaalse gemeenteraad voor die periode onbezet laten maar wél de raadsvergoeding opstrijken, of afstand doen van zijn zetel. Raggers koos voor het laatste.