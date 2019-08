Roosendaals meisje gewond nadat ze schrikt van wesp, botst tegen fietser en vervolgens op pot pastasaus valt

Ravage op Rucphense bijenroton­de te wijten aan ‘menselijke fout’

11:23 RUCPHEN - ‘Een menselijke fout’ en niet vandalisme is de reden voor de ravage op de bijenrotonde bij de Gebrande Hoefstraat in Rucphen. De schrik en teleurstelling was groot toen de vernieling enkele dagen geleden werd ontdekt. Bij werk aan de bermen is het mis gegaan, laat de gemeente bij navraag weten.