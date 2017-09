Roosendaals Mariadal als gekkenhuis in film

De visagiste heeft de make-up in orde gebracht als het hout van de filmklapper klinkt. Actrice Dorien Rose Duinker zit helemaal in haar rol van psychiatrisch patiënt, collega Richard Spijkers is zo mogelijk nog gekker. Het oude klooster is dit weekeinde een gekkenhuis, in het hoofd van de hoofdrolspeler Peter Post want daar speelt Kamer 24 zich hoofdzakelijk af.

Opnamen

Volledig scherm In Mariadal wordt de korte film Kamer 24 opgenomen, een American horror Style film. Foto: Marcel Otterspeer / pix4profs. © Marcel Otterspeer / pix4profs Regisseur Sjoerd de Bont bekijkt de opnamen en is niet tevreden, het moet opnieuw. De Bont kreeg in 2015 voor de film Stoorzender een eervolle vermelding op het filmfestival Filmapalooza in Hollywood, waarna deze film draaide op het Filmfestival van Cannes. Kamer 24 is het nieuwste project van de pas 29-jarige regisseur, waarmee hij opnieuw hoopt op internationale aandacht.



Het is een korte film van zo'n 20 minuten in de stijl van de Amerikaanse serie American Horror Story, een spannende psychologische thriller. ,,Na verloop van tijd kijken we of hij op de Nederlandse tv kan worden uitgezonden'', zegt productieleider Fenny Tietema.

Peter Faber is er deze dag nog niet, die komt zaterdag wanneer de opnamen al om 7.00 uur starten. Tietema: ,,Het zijn lange dagen, omdat we twee weekeinden in Mariadal kunnen draaien. Vorige week en nu.'' De crew en acteurs vinden het na de opnamen wel gezellig in Roosendaal. ,,Vorige week zaten we op het terras en hebben we de kermis bezocht. Ik weet nog niet wat we dit weekeinde gaan doen, misschien iets vroeger naar bed want het was vorige week wel erg gezellig.''

Zoektocht

In de zoektocht naar een geschikte locatie, kwamen De Bont en Tietema uit op Mariadal. ,,Ideaal vanwege de lange en brede gangen met mooi licht en de kleine kamers waar we de benauwde sfeer kunnen creëren. Zij vormen een ideaal decor voor deze film, die zich afspeelt in een gesloten inrichting'', zegt De Bont. Dat het geluid in de gang wat galmt, stoort De Bont niet. ,,Daar hebben we wat op verzonnen en een beetje galm mag in deze film wel doorklinken.''

Van de eigenaar Provincie Brabant kwam de toestemming om Mariadal te gebruiken. De opnamen zijn alleen binnen, ook in de wasruimte en eetzaal. Van een van de overburen in de Vincentiusstraat mag de woning gebruikt worden voor een andere opname. ,,Verder komen we niet buiten, niet in de straat en niet in de tuin'', legt de productieleider uit.

Figuranten

In de film is er ook een kleine rol voor figuranten, onder wie enkele Roosendalers die gehoor gaven aan een oproep. Zij komen voorbij als zuster, politieagent of patiënt van het gekkenhuis.

,,Voor een figurant komen ze best close in beeld'', zegt Tietema die kort uitlegt waar de film over gaat: ,,Een man wordt plots wakker in een gesticht waar een moord is gepleegd. Hij moet die oplossen, maar begrijpt niet hoe hij in het gekkenhuis terecht is gekomen. Fictie en werkelijkheid lopen door elkaar. Het is spelen met zin en waanzin.''

