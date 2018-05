Roosendaals evenementenbeleid op de schop: dit verandert er

Voor 5 euro een selfie met de RTL-weer­vrouw

17 mei ROOSENDAAL - ,,Waarom zitten jullie in een hok?'', vraagt een jongetje bij Bonnefooi in de aan Nicolien Kroon. Dat legt de Roosendaalse RTL-weervrouw enthousiast uit. Ze praat hem bij over de meisjes in India, die het slecht hebben. ,,Die hebben niet zo'n mooie fiets als jij. Wij zitten hier om geld in te zamelen, zodat we die meisjes een goed leven kunnen geven.''