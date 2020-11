Roosendaals eerste zonnepark in vogelvlucht

Man (28) aangehou­den na vondst hennepkwe­ke­rij in woning in Sint Willebrord

15 november SINT WILLEBRORD - Een man (28) uit Ruchpen is zaterdagavond aangehouden, omdat hij aanwezig was in een woning aan de Emmastraat in Sint Willebrord waar een hennepkwekerij was aangetroffen.