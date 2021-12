Roosendaals eerste grote verzorgingshuis gaat begin 2022 plat, heropening in 2023

Die twee panden zijn dermate verouderd dat ze niet meer voldoen aan de huidige eisen van de zorg. De Brink was bij de opening in 1973 het eerste grootschalige verzorgings-/verpleeghuis in Roosendaal. Op die plek moet een nieuw zorggebouw met ongeveer 150 tweekamerappartementen komen.

De Brink is al leeg

De Brink staat sinds de heropening van Leonardushof leeg, de laatste bewoners en het personeel is overplaatst naar dat nieuwe gebouw in Wouw. Begin volgend jaar moeten de overgebleven bewoners van Moerweide verhuisd worden naar Weihoek.



Daar is plek, omdat de kortdurende zorg van Weihoek in september van dit jaar al verplaatst is naar Wiekendael. ,,In het eerste kwartaal van 2022 verhuizen de bewoners, het management en de medewerkers van Moerweide tijdelijk naar locatie Weihoek. De locatie wordt zodanig aangepast dat het leefbaar en veilig is voor mensen met dementie’’, aldus een woordvoerster.