Roosendaals dj talent Jurre Kluin krijgt energie van een topavondje draaien

InterviewROOSENDAAL - In het Roosendaals jubileumjaar bleek dat de stad veel talenten heeft. Tijdens onder anderen de feestweek, het Spektakel en Grande Finale stonden een hoop plaatselijke sterren te stralen. Jurre Kluin (DJ Seaze) was een van de sterren tijdens het Rooskleurig Festival.

Je was afsluitende act van het Rooskleurig festival. Was het genieten omdat er ondanks de regen heel veel mensen op de Markt bleven?

Het was heel bijzonder dat je in je eigen stad op zo'n groot podium voor zoveel mensen mag staan. Het enorme podium stond precies voor de deur van het cafe Chagall, waar ik begonnen ben. Ik voelde het als een grote waardering dat zoveel mensen bleven staan en er een feestje van maakte tot het einde. Er schijnen 3.000 mensen op de Markt te hebben gestaan.

Wanneer ben je als dj begonnen?

Ik draaide op mijn vijftiende al bij Chagall. Daar heb ik al een gigantische hoop ervaring opgedaan. Intussen heb ik veel andere leuke klussen gehad zoals de Dance Tour. Ook in het buitenland heb ik gedraaid. In Spanje ben ik al twee zomers vaste dj in een discotheek in Blanes.

Hoe veel optredens heb je op het moment? Zijn er veel bijgekomen na het Rooskleurig festival?

Ik heb ongeveer een keer per week een optreden. Daar zitten een hoop leuke boekingen bij en er is genoeg belangstelling. Het afgelopen weekend draaide ik op de afterparty van de Grande Finale en de Top 2000 in Roosendaal.

Maar mijn werk en studie gaan echt voor. Ik zit op de helft van mijn Master Marketing opleiding bij het Erasmus, nog twee jaar studeren.

Wat zijn je muzikale plannen?

Het liefste zou ik toch voor mijn eigen muziek maken willen gaan. Wanneer mijn studie helemaal is afgerond, wil ik me meer gaan focussen op mijn muzikale droom. Ik ga dan ook echt mijn eigen muziek schrijven, maar dat is nog best moeilijk en echt zoeken. Ik kijk uit naar samenwerken met een paar mensen om ook op die manier nummers en muziek te maken. Veel dj's gebruiken verschillende zangers voor hun nummers.

Wie zijn je grote voorbeelden?

Paspoortje Jurre Kluin Geboren: 2 november 1996 in Roosendaal

Woont in Roosendaal bij ouders en zus Amber

Scholen: De Wingerd, Gertrudislyceum en Erasmus Universiteit in Rotterdam

Werk: Online Marketeer bij De Kring in Roosendaal

Vriendin: Dominique Serra Alle bekende dj's hebben wel iets om te bewondering voor heb. Of waar ik iets van kan leren. Bijvoorbeeld hoe Hardwell een set opbouwt of Armin van Buuren zijn muziek overbrengt. Communiceren via sociale media en marketing zijn wel zo belangrijk daarbij. Maar van bijvoorbeeld Tiesto vind ik het zo goed dat hij al zo lang aan de top staat. Bij iedereen probeer ik kijken hoe ze een hit maken. Een echte favoriete dj heb ik eigenlijk niet.

Waarom zijn die Nederlandse dj’s toch zo beroemd over de hele wereld?

Ik denk dat het komt omdat iedereen in het Nederlandse dj wereldje elkaar kent en helpt. Je leert natuurlijk heel veel van anderen. En het helpt wanneer je voorbeelden zo dichtbij zijn. En iedereen is graag bereid een ander met tips op weg te helpen.

Is er verschil met draaien in Nederland of in het buitenland, zoals jij doet in Spanje?

De Nederlanders zijn een snel kritisch publiek, maar ook erg positief wanneer je een goede set draait. Het is daarom uitdagend om in Nederland te draaien. Je gaat er echt voor om dat kritische publiek mee te krijgen.

In Spanje heb ik heel veel geleerd. Ik stond elke avond te draaien in een discotheek. Die mensen moeten wel de hele tijd vermaakt worden. Dat betekent wel dat je de hele avond scherp moet blijven en de boel wel blijft draaien.

Is dat lastig om zo’n hele avond achter elkaar te draaien?

Ik heb in het buitenland wel geleerd om onder druk te draaien elke avond. Hoeveel mensen er ook in de discotheek zijn, je zal toch altijd je best moeten doen om iedereen een fijne avond te bezorgen. En dan maak het niet uit of de tent helemaal vol zit of je voor een paar mensen draait, dat is toch wel een van de dingen die ik heb geleerd in Spanje. Door die ervaring kan ik grote optredens als Dance Tour of het Rooskleurig festival met een volle Markt aan. Maar ik vind eerlijk gezegd een optreden in mijn eigen kroeg Chagall ook nog altijd bijzonder. De enthousiaste reacties van je publiek blijven toch altijd het mooiste.

Waar denk je over vijf jaar als dj te zijn?

Het belangrijkste is eerst toch mijn studie afmaken. Ik zou het liefst over een paar jaar met muziek mijn geld willen verdienen. Het lijkt me echt te gek dat je van je hobby je werk kan maken. Vooral het draaien en leuke dingen met de muziek vergt heel veel energie, maar je krijgt er nog veel meer energie van terug, wanneer je een topavond hebt.