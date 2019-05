Roosendaals college van B en W heeft leerzame middag bij agrariërs in Moerstraten

Inwoners Bosschen­hoofd gaan de banden aanhechten

18:00 BOSSCHENHOOFD - Bosschenhoofd, het forensendorp. Zo wordt in het algemeen nogal eens tegen het lintdorp haaks op de A58 aangekeken. Een groep inwoners wil de saamhorigheid in het dorp vergroten met het Midzomerplein als ‘bruisend hart'. Een eerste aanzet daartoe is woensdagavond, 8 mei.