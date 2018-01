Roosendaals buitengebied krijgt in 2019 alsnog glasvezel

Omdraaien van rijrichting centrum Roosendaal veroorzaakt weinig incidenten

11 januari ROOSENDAAL - Met het omdraaien van de rijrichting in de Vughtstraat en de Kloosterstraat is de aanleg van de Centrumring in Roosendaal gisteren een nieuwe fase ingegaan. Automobilisten kunnen nu vanuit de Dominéstraat alleen nog rechtsaf de Kloosterstraat in en vanaf de Stationsstraat rechtsaf de Vughtstraat in.