Roosendaals bedrijf Zoontjens legt flexibel stadspark aan in Breda

COLUMN Tijd voor de patiënt, dát is pas efficiënt

Ruim twee uur nadat mijn vriend de operatiekamer van het Amphiaziekenhuis was ingereden, werd ik gebeld door de chirurg. ,,Alles is helemaal goed gegaan. Wel een beetje langer geduurd want we moesten nog wat extra’s doen maar het komt goed”, zei hij vriendelijk. Ik was aangenaam verrast.

7:00