Roosendaals actiecomité heropent meldpunt uit vrees voor tekort huishoudelijke hulp door vakantie

ROOSENDAAL - Actiecomité Met hart voor de zorg onderzoekt hoe de vervanging van de huishoudelijke hulp in Roosendaal deze zomer verloopt. Het comité heeft speciaal hiervoor opnieuw het meldpunt geopend, dat is sinds vorige week weer in de lucht.

Woordvoerster Carolien in 't Veen: ,,We willen alles verzamelen, zodat we eventueel kunnen aantonen wat er goed en wat er niet goed is gegaan. Dat we bewijs hebben.''

Vorig jaar

Directe aanleiding voor het heropenen van dat meldpunt is de roerige zomerperiode van vorig jaar. Voor de zomer van 2017 werd er in Roosendaal een nieuw systeem voor de huishoudelijke hulp ingevoerd. In plaats van een vast aantal uren werd de hulp voortaan toegekend op basis van wat er nodig is voor 'een schoon en leefbaar huis'. Daarbij werd er met Axxicom ook een extra, nieuwe zorgverlener in de gemeente geïntroduceerd.

Dat verliep verre van vlekkeloos. Vooral bij Axxicom verliep het begin moeizaam. Medewerkers stapten op, waardoor er gaten in de planning ontstonden. Gaten die vanwege de vakantieperiode niet makkelijk te dichten waren. Tientallen mensen bleven daardoor zonder hulp.

Opnieuw signalen

In 't Veen: ,,Vorig jaar verliep het dramatisch. Veel mensen zaten weken zonder zorg. Die groep werd wel steeds kleiner, maar het bleef wel een grote zorg. Veel mensen bleven lang in onzekerheid.'' Dat ook de onafhankelijke bezwarencommissie Roosendaal onlangs op de vingers tikte over dat nieuwe beleid is volgens In 't Veen ook een signaal dat het belangrijk blijft dat het actiecomité de gang van zaken rond de huishoudelijke hulp blijft volgen.

In 't Veen zegt opnieuw signalen te hebben gekregen dat er mogelijk weer gaten in de planning gaan vallen door de vakantieperiode. ,,Al in april en mei. Van cliënten, maar ook van hulporganisaties zelf. We horen bijvoorbeeld dat bij sommige instellingen waar geen vervanging kan worden geregeld, er gewerkt wordt met een aangepast systeem. Dat betekent bijvoorbeeld dat er bij drie weken vakantie de eerste week geen hulp komt, de tweede wel en de derde week weer niet. Dat is voor sommigen wel te doen, maar andere mensen hebben wel die vaste hulp nodig. Dat organisaties door de vakantie mensen tekort krijgen, snappen we. Maar wie echt hulp nodig heeft, moet die wel blijven krijgen.''

