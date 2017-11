RoosendaalNL en de charme van een groot café

ROOSENDAAL - "Jongens, wat zit dat sfeertje er lekker in zeg, hier in Roosendaal'', zegt André Hazes. De zanger zet bij de vijfde editie van RoosendaalNL in Metsjpoint de zaal compleet op zijn kop. Elk nummer, waaronder natuurlijk ook enkele van zijn vader André, wordt woord voor woord meegezongen.

André is allang geen Dreetje meer. Volks en rock-'n-roll noemde Marco Borsato de zanger deze week nog in deze krant. De zaal in Roosendaal loopt in ieder geval weg met Hazes jr. Honderden filmpjes moeten er inmiddels van zijn optreden circuleren, want overal zie je telefoons in de lucht. Het afsluitende nummer is natuurlijk 'Bloed Zweet en Tranen' en met een welgemeend 'Vrienden, de koek is op' is André Hazes er weer vandoor.

Stijf uitverkocht

De vijfde editie van RoosendaalNL, 'het gezelligste meezingfeest van Brabant', was al dagen van tevoren stijf uitverkocht. Organisator Danny Windsant van BrandNew Entertainment is er hartstikke trots op. ,,Door aanpassingen in de zaal kunnen er dit jaar iets meer mensen dan vorig jaar, 2600 in plaats van 2500. Daarmee zitten we wel aan het maximum, maar eigenlijk vind ik dat ook wel mooi. Het houdt zo toch de charme van een groot café'', vindt Windsant.

Knaloranje

Voor deze vijfde editie is uitgepakt met een iets breder artiestenprogramma. Naast André Hazes staan deze vijfde editie van RoosendaalNL Ook Django Wagner, Lange Frans, Rene Schuurmans, John West, Het Feestteam, Henk Dissel en DJ Galaga op het programma. Ook presentator Bagiyo van der Leemputte is van de partij, zijn kenmerkende pak is dit keer uiteraard knaloranje.

Ballonnendrop

In de aanloop naar het meezingfeest zijn in De Commerce in Kruisland al zangwedstrijden georganiseerd en de winnaars daarvan staan vanavond ook op het podium. ,,Zo hebben we in een paar avonden naar RoosendaalNL toegeleefd. We pakken deze vijfde keer ook iets meer uit met showelementen zoals confetti- en rookkanonnen en een ballonnendrop'', belooft Windsant.

Voor de Roosendaalse organisator blijft RoosendaalNL iets speciaal: ,,Het was vijf jaar geleden het eerste grote evenement dat ik organiseerde.''

Apres Skifeest

Inmiddels werkt hij bij alle evenementen samen met Focus Events uit Bergen op Zoom. Het populaire Apres Skifeest, ook in Metsjpoint, beleeft volgend jaar op 24 maart ook alweer zijn vijfde editie.

Ook komt er op 18 juni een tweede editie van BergenopZoomNL, zomerse editie van het Hollandse meezingfestijn in een tent op de Boulevard in Bergen op Zoom.