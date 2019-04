Roosendaaler gestoken bij ruzie om 5 euro: eis 18 maanden

Want nadat P. hem had gestoken, kreeg ze gelijk door wat ze had gedaan. ,,Ik snap niet dat het zo uit de hand is gelopen'', zei ze in tranen. ,,Ik heb uit angst gereageerd en ik was het zo zat. Maar ik heb er heel veel spijt van.‘’



De Roosendaalse heeft volgens de rechter het nodige meegemaakt in haar leven. Aan haar jeugd heeft ze PTSS overgehouden en ze heeft last van borderline. Dat zijn enkele van de redenen waarom ze begeleid woonde. ,,Ik wilde juist vooruit om een kans in het leven te maken, maar ik krijg maar niet de hulp die ik nodig heb. Hopelijk komt er een goede behandeling. Dan is er licht aan het eind van de tunnel.''