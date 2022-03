Roosendaaler (25) aangehouden met hennep en bijna 3000 euro op zak

Jong in... Tim (20) is een trotse Kruislan­der: ‘Het lijkt me gaaf om de dorpsfees­ten weer in het leven te roepen’

Tim van der Velden (20) woont al zijn hele leven in Kruisland en is voorlopig niet van plan zijn dorp te verlaten. Hij is trots op zijn woonplaats en zet zich er graag voor in. ,,Je moet als jongere je stem te laten horen.”

20 maart