Roosendaal zoekt mee naar nieuwe vormen van openbaar vervoer

Roosenda­ler John Verpaalen scoort met boek over molens in Ieper

2 december ROOSENDAAL - De Roosendaalse onderzoeker John Verpaalen scoort met zijn boek ‘Molens van de frontstreek’ over 65 verdwenen molens in het gebied rond het West-Vlaamse Ieper. In de Eerste Wereldoorlog zijn daar 440 molens vernietigd.