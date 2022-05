Roosendaal zingt en deint mee met smartlappenfestival: ‘Dit genre verbindt’

ROOSENDAAL - Het was een groot feest van ontmoeting donderdag tijdens het 23ste Smartlappenfestival op de Markt. Met een paar duizend man op de terrassen, staand of dansend voor het podium leek het drukker dan ooit tevoren.

De mensen stonden letterlijk op drommen tegen elkaar. Maar iedereen was gewoon blij elkaar te zien. ,,Het is qua temperatuur ook perfect festivalweer’’, meende Patrick van Oosterbos van café Chagall.

Het idee voor het smartlappenfestival werd destijds gelanceerd door Van Oosterbos. Hij benaderde organisator en presentator Ton Jooren. ,,Patrick kende mij van het Tullepetaonse Smartlappenfestival’’, verklaarde Jooren. ,,Het is misschien wel niet mijn muziek maar een dergelijk festival brengt mensen bij elkaar. Van meet af aan werd dit in samenwerking met de horeca ondernemers een succes.’’

Quote Dit is voor mij de tweede keer en nadat ik gevraagd was, heb ik echt naar deze dag toegeleefd Petra van Zundert

Jooren legde uit dat de Nederlandse topper Frank van Etten als trekker was uitgenodigd. ,,We zorgen altijd voor één topper. Maar we bieden vooral lokale artiesten een podium om hun bekendheid te vergroten.’’

Indruk

Die artiesten genoten overduidelijk net zo hard van het optreden als het publiek. ,,Hier zingen is echt fantastisch’’, glunderde Petra van Zundert. ,,Ik zing pas 6 jaar en treed normaal in tehuizen en op feesten op. Maar dit is pas echt. Dit is voor mij de tweede keer en nadat ik gevraagd was, heb ik echt naar deze dag toegeleefd. Omdat ik hier voor eigen publiek zing, ben ik wel even zenuwachtig. Zo gauw ik op het podium sta, is dat gelukkig weg.’’

Van Zundert kreeg in het duet Ondersteboven met Jan Koevoet het publiek goed mee. Met haar eigen liedjes zoals Ga jij met me mee? maakte ze echter net zoveel indruk.

Volledig scherm Roosendaal, Moreno Molenaar/Pix4Profs Publiek in vol op aan het feesten bij het optreden van Trui en Nel uit Roosendaal © Pix4Profs/Moreno Molenaar

Het met pruiken uitgedoste duo Trui en Nel dansten op carnavaleske wijze over het podium. De vriendinnen voelden zich prima thuis op het podium: ,,Onze act is dat we een paar platte Rotterdamse meiden zijn. Vandaar de keus voor deze artiestennaam’’, verklaarden de vriendinnen.

Genre verbindt

Het overgrote deel van het publiek gaf aan niet zozeer voor de muziek te komen maar juist vanwege de ontspannen sfeer. ,,Ik voel me hier echt thuis’’, lachte Kees van Meer. ,,En dat terwijl ik thuis altijd klassieke muziek opzet. Dit is echter een weerzien met vrienden. Ons kent ons. Je wordt net als bij het slavenkoor van Verdi gewoon in vervoering gebracht. Lekker meezingen, meedeinen en nergens aan denken.’’

John Versteeg verduidelijkte: ,,Ook al ben je niet van deze muziek, dit genre verbindt wel!’’ Ursula Rovers bleek een van de weinige echt smartlappenfans: ,,Met de paplepel ingekregen en doorgegeven aan mijn kinderen. Die komen nu zelfstandig want Roosendaal blijft Roosendaal!’’

Volledig scherm Roosendaal, Moreno Molenaar/Pix4Profs Optreden van Trui en Nel uit Roosendaal © Pix4Profs/Moreno Molenaar