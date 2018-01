Roosendaal worstelt met eigen enquête

Die zorgen leven ook bij het gemeentebestuur. Wethouder Cees Lok: ,,Die kritiek is terecht, maar we blijven het proberen. We vinden de uitkomsten nog steeds belangrijk.''

Roosendaal zet iedere twee jaar een vragenlijst uit onder haar inwoners om te polsen hoe inwoners denken over zaken als veiligheid, onderhoud aan de openbare ruimte en de kwaliteit en de kwantiteit van de voorzieningen in hun woonplaats en wijk.

Terugloop

Dit jaar vulden zo'n 2.700 van de 8.300 aangeschreven inwoners die vragenlijst in. Een respons van zo'n 33 procent, iets lager dan twee jaar daarvoor. Door die terugloop komt ook de representativiteit (de mate waarin het onderzoek een goede vertegenwoordiging geeft van de mening van de hele gemeente) in gevaar.

Lok: ,,Geen idee waarom die respons al jaren terugloopt. Er is ook geen ultieme oplossing voor. Zetten we bijvoorbeeld te veel in op sociale media, dan bereiken we minder ouderen. Dan geeft het ook geen goed beeld meer. Misschien zijn mensen wel gewoon enquête-moe.''

Kritiek

Er is ook kritiek op de uitkomsten. Er wordt veel met gemiddelden gewerkt, waardoor volgens sommige partijen een verkeer beeld ontstaat. Ton Schijvenaars (Nieuwe Democraten): ,,De resultaten zouden wat specifieker moeten zijn. Nu zien we de mening van 'Roosendaal', maar het zou beter zijn dat uitgesplitst te zien per dorp of wijk.''

Dat denkt Anneke Eijck (VVD) ook: ,,Eenzaamheid is een groot probleem in Roosendaal, maar dat zal in de ene wijk heftiger zijn dan in de andere.'' CDA'er Ad Mol zegt daarom zelfs de waarde van een dergelijk onderzoek in twijfel te trekken.

'Zonde om niks mee te doen'

Aan de andere kant stelt onder ander VLP-leider Arwen van Gestel dat het zonde zou zijn om niks met de signalen uit de bevolking te doen. ,,We zullen het moeten met wat we hebben.''