Roosendaal wordt voor iedereen aantrekkelijk en veilig

Nog steeds zijn er groepen in de samenleving die vaak anders worden benaderd dan normaal zou moeten zijn. De gemeente noemt bijvoorbeeld inwoners met een lichamelijke of psychische handicap, van een andere afkomst, met een chronische ziekte, met een bepaalde seksuele voorkeur of laaggeletterden. ‘Er zijn nog te veel (onbewuste) vooroordelen, onbegrip, discriminatie, uitsluiting en gevoelens van onveiligheid.’

Dit komt in alle lagen van de samenleving voor: in het onderwijs, bij sportverenigingen, op straat, in winkels en op veel andere plekken in onze gemeente, aldus de gemeente: ‘Dat moeten we leren zien en dat willen we doorbreken.’ Wethouder Klaar Koenraad: ,,Dat we hard aan de weg timmeren om een inclusieve gemeente te worden zie je al aan het feit dat we sinds 2018 Regenbooggemeente zijn en er hard wordt gewerkt aan een dementievriendelijke gemeente.”