Roosendaal wil verder met startersleningen

87 leningen

Je komt in aanmerking voor een dergelijke lening als je 18 jaar of ouder bent, je niet meer verdient dan 43.000 euro per jaar en een huis koopt dat niet duurder is dan 225.000 euro. Vorig jaar verstrekte de gemeente 87 leningen. Dit jaar staat de teller alweer op 34 aanvragen.

Rente

Theunis: ,,We zijn in 2010 begonnen met deze constructie, de eerste drie jaar betalen de starters nog geen rente, daarna wel. Deze rente-opbrengst gebruiken we nu voor het extra budget van één miljoen euro. Op deze manier kunnen we nog wel even doorgaan met het verstrekken van startersleningen. We helpen onze inwoners ermee en het is goed voor de doorstroming op de woningmarkt."