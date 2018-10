Roosendaal wil twee nieuwe woonwagenkampen, locaties moeten voor de zomer bekend zijn

Daarom heeft Theunis afgelopen week een overleg gehad met de Stichting Woonwagenbeheer Zuid-West Nederland. Die club is in Roosendaal verantwoordelijk voor het beheer en toezicht op de Roosendaalse woonwagenkampen, op de locatie aan de Boterstraat in Wouw nog na. Die moet binnenkort aan die stichting overgedragen worden. Theunis: ,,Samen zijn we tot het aantal van tien gekomen. Op advies van de Stichting spreiden we het over twee locaties, dan blijft het voor hen goed beheersbaar.‘’ De stichting bezoekt alle plekken in Roosendaal minstens één keer per week en houdt daar streng toezicht. Theunis: ,,En dat werkt prima. Overtredingen worden hard aangepakt.”



Jeroen Hoogbergen van die stichting spreekt van een ‘terechte’ beslissing van de gemeente Roosendaal om hier werk van te maken. ,,De woonwagen is een erkende woonvorm, dan moet er gezorgd worden voor genoeg plekken. Dit is wat ons betreft onvermijdelijk.’’