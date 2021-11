Roosendaal wil sociale huurwoningen beter over de stad verdelen

ROOSENDAAL - De sociale woningen in Roosendaal moeten zo goed mogelijk over alle wijken worden verdeeld. In wijken, die nu voor meer dan 30 procent bestaan uit sociale huurwoningen, moeten meer middeldure huur- en goedkope koopwoningen komen.

Misschien kunnen de goedkope huurwoningen zelfs worden verbouwd tot een duurdere klasse. Wijken met weinig sociale huurwoningen moeten er juist bijkrijgen.

Dat schrijft wethouder Toine Theunis in een brief aan de gemeenteraad. Die praat woensdagavond 17 november over de Woonagenda, waarin keuzes worden gemaakt voor het woningbouwbeleid in de komende jaren. Een betere verdeling van goedkope huurwoningen over de stad is een van de speerpunten. Er zijn al afspraken over gemaakt met wooncorporaties Alwel en Stadlander en met de HuurdersAdviesRaad van Alwel.

Quote Uit het onderzoek van 2020 blijkt dat de ondervraag­de studenten nauwelijks behoefte hebben om in Roosendaal te wonen Toine Theunis , Wethouder gemeente Roosendaal

De gemeenteraad drong er vorige maand op aan dat de gemeente iets gaat doen tegen investeerders die in het centrum huizen opkopen, verdelen in meerdere appartementen en vervolgens volstoppen met migranten. Wethouder Theunis komt de raad ook tegemoet en gaat onderzoeken uitvoeren naar het invoeren van de verhuurdersvergunning. Als dan een eigenaar van een pand zijn bezit wil verhuren, heeft ie een vergunning nodig.

Zelfbewoningsplicht

Een andere manier om speculatie op de woningmarkt tegen te gaan is de zelfbewoningsplicht. Iemand die een nieuwbouwwoning koopt moet er zelf gaan wonen. Steeds meer gemeente voeren deze plicht in en dat is Den Haag niet ontgaan. De verwachting is dat deze plicht volgend jaar wet zal worden. Direct daarna wordt onderzocht hoe de wet in Roosendaal kan worden toegepast.

Jaarlijks onderzoek

Jongeren die in Roosendaal studeren blijken nauwelijks behoefte te hebben aan woonruimte in de stad, zo bleek vorig jaar uit een onderzoek. Theunis wil dit onderzoek jaarlijks gaan uitvoeren en is bezig met de voorbereiding ervan.