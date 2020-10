Roosendaal wil racisme en discriminatie snel aanpakken... Maar hoe?

ROOSENDAAL - Racisme en discriminatie is een héél gevoelig onderwerp dat goed moet worden aangepakt; daarover zijn ze het wel eens in de Roosendaalse gemeenteraad. De vraag is alleen: hóe dan?

De vorige keer dat de raad hierover sprak, was alweer in februari. Toen kondigde wethouder Klaar Koenraad een actieplan aan dat zich zou richten op twee ‘sporen’: het voorkomen van discriminatie én de aanpak van de gevolgen ervan. Want hoewel de cijfers die onderzoeksbureau Radar boven tafel kreeg, leken te suggereren dat er niet zoveel aan de hand was, stond daar de stevige kanttekening bij dat naar schatting slechts één op de tien gevallen ook daadwerkelijk gemeld wordt.

‘Onbewust en onbedoeld’

Maar toen volgde niet alleen een coronacrisis waardoor dat plan even op de plank kwam te liggen; na bovendien een zomer vol antiracismedemonstraties wereldwijd, vindt Koenraad haar raadsmededeling uit februari inmiddels zelf ‘behoorlijk eendimensionaal’. ,,We hebben het nu plat over cijfers die we in twee sporen kunnen verwerken, maar als je dan afgelopen zomer persoonlijke verhalen hoort over institutionele discriminatie en hoe onbedoeld het soms toch gebeurt... Mijn wens zou zijn om samen met de raad te kijken hoe we dit concreet kunnen aanpakken.”

Daarover zijn best wat verschillende ideeën, maar erg concreet zijn ze nog niet te noemen. VVD’er Jeroen van den Beemt hield - ,,als vader van twee donkere jongens” - een emotioneel persoonlijk betoog over hoe hij ziet gebeuren dat mensen met de beste bedoelingen onbewust soms toch discrimineren. Dat wil hij graag aanpakken. ,,Maar dat lukt niet door scholen of sportverenigingen aan te schrijven.”

Anoniem solliciteren

De VLP wil investeren in onderwijs en wetenschap. Volgens PvdA, GroenLinks en SP kunnen rolmodellen en ‘de dialoog aangaan’ leiden tot meer bewustwording. En de ChristenUnie hoopt dat de gemeente zelf ook in de spiegel gaat kijken.

D66'er Harm Emmen opperde dat de gemeente anoniem solliciteren zou kunnen invoeren binnen de eigen organisatie, al twijfelde hij ook meteen of dat nou dé oplossing is. Roosendaalse Lijst ziet dat plan wel zitten. Charl Goossens van die partij wil in ieder geval dat er vóór de volgende verkiezingen actie is ondernomen.