Roosendaal wil NS-servicebalie niet kwijt: ‘Praatje en glimlach zijn niet te vervangen’

NS-medewer­kers willen serviceba­lie in Roosendaal behouden: ‘Gemeente moet signaal afgeven’

27 februari ROOSENDAAL - Of de servicebalie op het station in Roosendaal überhaupt nog te redden valt van de bezuinigingsbijl, is nog zeer de vraag. Maar de gemeente moet in elk geval het signaal aan de NS afgeven dat ze de balie niet kwijt wil. Dat vinden twee medewerkers van nota bene de NS zelf: zij vroegen donderdagavond de Roosendaalse gemeenteraad om steun.