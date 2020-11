Roosendaal wil mantelzorgers vaker, beter en persoonlijker ondersteunen

Groenhuy­sen stopt met begeleiden mantelzor­gers in Roosenaal, onzeker­heid na overname

3 januari ROOSENDAAL/RUCPHEN - Voor de organisaties is alles duidelijk, voor betrokkenen minder. Met ingang van het nieuwe jaar is Groenhuysen gestopt met het begeleiden van mantelzorgers in gemeente Roosendaal. Dat werk is voortaan in handen van MEE-West-Brabant en WijZijn Traverse. Mantelzorgers willen graag weten wat dat in de praktijk betekent.