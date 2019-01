Roosendaal wil fors minder panden voor horeca en detailhandel in de stad

Voor al die panden geldt dat ze op papier wel geschikt zijn voor horeca of detailhandel, maar dat dat er niet, nog niet of niet meer plaatsvindt. Veel van die zaken staan zelfs al een tijdje leeg. Roosendaal hoopt met die maatregel dergelijke ondernemingen zo veel mogelijk in het stadscentrum te houden. Dat past ook binnen de plannen voor een compacte, toekomstbestendige binnenstad.

Overaanbod

Daarnaast kampt Roosendaal - net als veel andere steden in het land - volgens het gemeentebestuur nu met een overaanbod als het gaat om plekken waar detailhandel en horeca mogelijk is. Terwijl er op dit moment juist in die branches sprake is van forse krimp. Die honderd panden krijgen daarom een andere ‘haalbare en levensvatbare’ functie. Te denken valt aan woningen, dienstverlening of ruimte voor beginnende ondernemers.

Noord en oost

De gemeente heeft de afgelopen periode al die panden in kaart gebracht. Daarbij is overigens alleen naar Roosendaal gekeken. De dorpen en het buitengebied zijn hierin niet meegenomen. Binnen Roosendaal is gekeken naar alles binnen het stedelijk gebied, maar buiten de nieuwe centrumring. Van de 246 onderzochte panden, worden er 106 niet gebruikt waar ze volgens het bestaande bestemmingplan voor bedoeld zijn. Verreweg de meeste van die panden bevinden zich in aan de oostkant van de binnenstad (43 stuks) en aan de noordkant van het centrum (38 stuks).

Jaar

Samen zijn die twee gebieden goed voor zo'n 60 procent van de panden die omgevormd gaan worden. Logische, zegt de gemeente Roosendaal, want in noord liggen de Brugstraat en de Molenstraat en in Oost de Raadhuisstraat. ,,Die maakten vroeger (tot ongeveer begin jaren ’60 onderdeel uit van het vaste winkelgebied van Roosendaal.’’